تقرير | البعثة تشجع المحتجين في الشرق على مهاجمة المقار ومديريات الأمن

ليبيا – أثار بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول الهجوم على مديرية أمن المرج وتعرضها لمحاولة حرق جدلًا واسعًا فور صدوره إذ حمل في طياته دعمها الضمني لمهاجمة المديرية بوصفها المهاجمين الذين قتل أحدهم بالمتظاهرين السلميين مايعني أن من سيهاجم مقار أخرى سيحصل على ذات التعاطف الأممي .

وأعربت البعثة في بيان صادر مساء الأحد تلقته المرصد بما نصه حرفيًا :” عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين الآخرين بعد ما ورد من استخدام مفرط للقوة من قبل السلطات في الشرق ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المرج ” .

وكانت في البعثة في بيانها قد تعمدت عدم الإشارة إلى أن موقع إطلاق النار وما أسمته استخدام القوة المفرطة قد كان في مديرية أمن المرج وليس في ساحات التظاهر إذ أوشكت المديرية أن تحترق بمن فيها من حجر وبشر .

ودعا بيان البعثة إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث والإسراع في الإفراج عن جميع من وصفتهم بـ ” المعتقلين والمحتجزين تعسفياً ” في إشارة منها لمن تم ضبطهم بعد الهجوم على المديرية ومنهم من أطلق النار وحاول إحراق المقر بمن فيه من عناصر شرطة وأمن.

The moment security Al-#Marj Security Directorate was shot and an attempt at arson by throwing burning objects inside its walls by a group that was exploiting protest in the city against deteriorating living situations and electricity outages. pic.twitter.com/UsUGOmMU0v

وذكرت : ” البعثة جميع الأطراف في ليبيا بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان الأساسية ويندرج في نطاق التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ” .

وفي السياق ذاته ، شن الصحافي محمود المصراتي هجومًا لاذعًا على البعثة ورئيستها ” ستيفاني ويليامز ” وكتب على تويتر :

وكان حكماء وأعيان ⁧‫المرج‬⁩ قد أعلنوا دعمهم وتضامنهم مع مديرية الأمن خلال زيارتهم لها بعد محاولة الهجوم عليها وإحراقها ، محملين المجموعات التي هاجمت المديرية واحتجت بعيدًا عن الساحات مسؤولية الشغب الذي حدث .

VIDEO | Elders and notables of al-#Marj declare their support to and solidarity with the Security Directorate and hold the groups that attacked the Directorate and protested far from the allocated protest squares responsible for the riots. #Libya pic.twitter.com/q961rr7vHH

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020