أصدر مايسمى بحراك بركان الشعب، اليوم الأحد، بيانا رسميا،عبر

خلاله- عن رفضه لتعيين محمد بعيو رئيسا للمؤسسة الليبية للإعلام، معلنا دعمه لدعوة

محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي لعقد اجتماع طارئ لاعادة النظر فى القرار .

وأوضح البيان أن الحراك، يتابع عن كثب التكليفات الأخيرة

من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة برئاسة فائز السراج والاجتماعات

التى وصفها بالمشبوهة خارج البلاد، مؤكدا دعمه لأي حراك سلمي ضد تردي الأوضاع المعيشية

والفساد، وأهمها انقطاع الكهرباء ونقص السيولة وارتفاع الأسعار .

وطالب البيان المجلس الرئاسي بصرف مستحقات من وصفهم بجرحى

قوات الوفاق، كما طالب ديوان المحاسبة بالتحقيق فى أوجه الصرف .

ودعا البيان إلى سرعة الاستفتاء على الدستور وإنهاء المرحلة

الإنتقالية وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما دعا إلى تفعيل قانون

ما اسماه الحرس الوطنى لاحتواء ما وصفهم بالثوار والمقاتلين، في إشارة إلى المليشيات

التابعة للوفاق والمرتزقة .

The post حراك بركان الشعب يرفض قرارات السراج و يدعو لانتخابات مبكرة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24