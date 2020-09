محمد هيثم: هناك مماطلة في صرف مرتبات 44 ألف عنصر طبي

قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير

المعتمدة محمد هيثم عيسى، اليوم الأحد، إنه قد “حان الوقت للخروج عن الصمت وإعطاء

العناصر الطبية حقوقها”.

وطالب عيسى بتفعيل قرار رفع مرتبات العناصر

الطبية والطبية المساعدة، والذي جُمّد بفعل “ضغوطات سياسية”.

وأضاف عيسى أنه على الرغم من صدور تعليمات

“مشدّدة” من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج تتيح بصرف المرتبات، إلا أن هناك مماطلة في صرف مرتبات 44 ألف عنصر طبي،

متهما جهات “لم يسمّها” بالمماطلة في صرف المرتبات.

وأفاد عيسى أن عدم إعطاء العناصر الطبية حقوقها

يعوق مستوى الخدمات الطبية، لا سيما في ظل الانتشار الواسع لجائحة كورونا.

