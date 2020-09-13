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بن شرادة: اسئناف مصر لرحلاتها للغرب الليبي يمثل حسن نية

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد النائب سعد بن شرادة عضو الأعلى للدولة بليبيا، أن سماح مصر باستئناف الرحلات الجوية مع مطارات ليبيا بالغرب والشرق يمثل “حسن النية” تجاه الغرب الليبي.

وقال ابن شرادة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، إن الوفد الليبي اتفق مع اللجنة العليا المعنية بالملف الليبي على تسهيل الحصول على التأشيرات.

وتابع “كذلك اتفقنا على بحث دخول العمالة المصرية لليبيا، على أن تجتمع اللجان المعنية بهذا الملف من البلدين”.

وشدد ابن شرادة على أن الخطوات المصرية تمثل أهمية كبيرة للداخل الليبي وبخاصة الغرب الذي سينظر لهذه الخطوة بإيجابية كبير على عكس الفترة الماضية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المشكلة فى الغرب امنية حيث لا يوجد جيش موحد بل مليشيات متناحرة لاتقع تحت سيطرة اركان الوفاق بل نرى مهزلة تجمع عدد من مليشيات بركان الغضب امام مقر قائدهم الاعمى السراج وهو مايعتبر تمرد عسكرى يستحق احالتهم للمحاكمة العسكرية وحبسهم

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