أعلنت إدارة برج الأمل الطبي في بنغازي، اليوم الأحد، تماثل 17 حالة

مصابة بفيروس كورونا للشفاء، مؤكدة خروجهم من قسم العزل بعد تعافيهم من الفيروس .

The post عاجل// شفاء 17 حالة من فيروس كورونا في بنغازي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24