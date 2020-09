بعد مقتل شخص وإصابة 3 آخرين .. البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً في المرج

أعربت البعثة الأممية لدى ليبيا، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ

إزاء تقارير تفيد بمقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين واعتقال عدد من المتظاهرين

السلميين في 12 سبتمبر الجاري في مدينة المرج.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية في

المنطقة الشرقية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في المرج، داعية إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في هذه الأحداث،

والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفياً.

وأشارت البعثة إلى أن حرية التعبير عن الرأي من حقوق الإنسان

الأساسية، مبينة أن هذه التظاهرات جاءت نتيجة تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد

وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وأكدت البعثة على ضرورة إنهاء إغلاق المؤسسات النفطية والعودة

إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام..

وفقا للبيان .

