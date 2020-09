أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، إعادة تشغيل خط أبوظهير الباعيش بعد تعرضه للسرقة للمرة الرابعة عشر، موضحة أن ذلك تسبب في انقطاع الكهرباء لمدة 4 أيام.

