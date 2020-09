الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها يسجل حالة وفاة و 54 إصابة جديدة بكورونا

أعلن فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، اليوم

الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة و 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة .

وأوضح المركز، في بيان له عير صفحته بموقع “فيسبوك”،

أن سبها سجلت 18 حالة، و20حالة من الشاطئ، وحالة من مرزق، وحالة من تراغن، وحالتين

من الجفرة، وحالة من القطرون، و5 حالات من الغريفة، و 3حالات من أم الأرانب،

وحالتين من أوبارى، وحالة من بنغازي .

وأضاف المركز، أن حالة

الوفاة كانت لشخص من مدينة أوباري .

