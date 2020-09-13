أخذ عينات من أهالي المفقودين تمهيدًا لمطابقتها مع جثث مقابر ترهونة

بدأت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأحد، بسحب عينات من أهالي وأسر المفقودين بمقر المجلس التسييري ترهونة، وذلك بواسطة الفريق الميداني بالهيئة.
وأوضح مصدر بالمكتب الإعلامي للمجلس التسييري بترهونة لـ«بوابة الوسط» أن هذه العينات «سيتم مطابقتها مع العينات التي تم أخذها من الجثث التي تم انتشالها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة خلال الفترة الماضية».
واكتشف فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثة جديدة مجهولة الهوية في ترهونة الخميس الماضي. وعثر على الجثة مدفونة بمقبرة فردية بمشروع الربط، بينما تتواصل أعمال الاستكشاف في موقع الدعم المركزي ترهونة، حسب بيان نشرته الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك