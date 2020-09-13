أخذ عينات من أهالي المفقودين تمهيدًا لمطابقتها مع جثث مقابر ترهونة

بدأت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الأحد، بسحب عينات من أهالي وأسر المفقودين بمقر المجلس التسييري ترهونة، وذلك بواسطة الفريق الميداني بالهيئة.

وأوضح مصدر بالمكتب الإعلامي للمجلس التسييري بترهونة لـ«بوابة الوسط» أن هذه العينات «سيتم مطابقتها مع العينات التي تم أخذها من الجثث التي تم انتشالها من المقابر الجماعية بمدينة ترهونة خلال الفترة الماضية».

واكتشف فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، جثة جديدة مجهولة الهوية في ترهونة الخميس الماضي. وعثر على الجثة مدفونة بمقبرة فردية بمشروع الربط، بينما تتواصل أعمال الاستكشاف في موقع الدعم المركزي ترهونة، حسب بيان نشرته الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا