عاجل// توقف جميع الأجهزة الطبية بمركز عزل الخمس جراء عطل مفاجئ بالمولد الكهربائي

أعلنت بلدية الخمس، اليوم الاثنين، عن توقف جميع الأجهزة

الطبية بمركز العزل بالخمس جراء تعطل المولد الكهربائي، محذرة من حدوث كارثة

إنسانية بوفاة أحد المرضي الذين يتنفسون من خلال أجهزة الأكسجين .

وطالبت البلدية الشركة العامة للكهرباء بسرعة توفير التيار الكهربائي لمنطقة المركز، وذلك لإنقاذ حياة المرضى في قسم العناية الفائقة .

