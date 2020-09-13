ليبيا الان

الشركة العامة للكهرباء تعلن الاعتداء على مقرها في الفويهات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض مقر التحكم 30 ك.ف التابع للشركة في منطقة الفويهات ليلة أمس السبت 12 / 9 / 2020 م  وفي محطات التشغيل الي اعتداءت من قبل مجهولين .

 كما أكدت الشركة   تعرض فنيي و مهندسي الشركة للاعتداء عليهم اثناء  ادائهم لاعمالهم بإعادة تشغيل المحطات بعد انتهاء فترة طرح الاحمال عليها .

وشجبت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الاحد  مثل هذه التصرفات المشبوهة ، وطمأنت المواطنين أن عمال الشركة لن يألو جهدا في سبيل توفير ما استطاعوا من سبل لحل المشاكل الفنية المتعلقة بالكهرباء.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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