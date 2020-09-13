الشركة العامة للكهرباء تعلن الاعتداء على مقرها في الفويهات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن تعرض مقر التحكم 30 ك.ف التابع للشركة في منطقة الفويهات ليلة أمس السبت 12 / 9 / 2020 م وفي محطات التشغيل الي اعتداءت من قبل مجهولين .

كما أكدت الشركة تعرض فنيي و مهندسي الشركة للاعتداء عليهم اثناء ادائهم لاعمالهم بإعادة تشغيل المحطات بعد انتهاء فترة طرح الاحمال عليها .

وشجبت الشركة في بيان صادر عنها اليوم الاحد مثل هذه التصرفات المشبوهة ، وطمأنت المواطنين أن عمال الشركة لن يألو جهدا في سبيل توفير ما استطاعوا من سبل لحل المشاكل الفنية المتعلقة بالكهرباء.