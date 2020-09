الولايات المتحدة تتصدق على ليبيا بتمويل إضافي بقيمة 2 مليون دولار للتصدي لكورونا

قررت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال

مكتب المساعدة الإنسانية، تقديم تمويل إضافي بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لمنظمة

اليونيسف من أجل التصدي لجائحة كورونا في ليبيا.

وأفادت صفحة يونيسيف ليبيا على صفحتها الرسمية

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المساعدة تتمثل في استجابة

متعددة القطاعات تهدف إلى المساهمة في الحد من انتقال العدوى بين البشر والتخفيف

من تأثير الوباء على الأطفال واليافعين والشباب وأولياء أمورهم.

وقالت الصفحة إن “برامج اليونيسف تستهدف

الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المهاجرين واللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً

والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع المستمر، مع التركيز على الأشخاص الأكثر

تضرراً من فيروس كورونا في الجنوب ومناطق أخرى في البلاد”.

وأوضحت الصفحة أن البرنامج سيساهم على وجه

التحديد في تعزيز خطة التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية في المناطق

المتضررة والأكثر هشاشه، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية الطفل المجتمعية، بما في

ذلك خدمات التعافي المتخصصة، وتوفير استجابة اجتماعية واقتصادية من خلال التحويلات

النقدية متعددة الأهداف، والمساهمة في آلية رصد تتبع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

للأطفال والأسر في ليبيا.

