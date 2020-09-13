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محمود شمام: برقة دخلت حرب أدارها سياسيا هواة ومدعين ومرضى شاشات وأيتام لنظام سابق

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا محمود شمام، “عندما تدخل في أي مشروع يحتمل درجة من المخاطرة لابد أن تكون لديك استراتيجية للخروج”. 

وأَضاف «شمام» في منشور له عبر  حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»؛ “برقة دخلت حرب أدارها سياسيا، هواة ومدعين ومرضى شاشات وأيتام لنظام سابق”، مردفًا: “قولوا لي بربكم ما هي استراتيجية الخروج التي تملكه برقة سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. أفيدونا أفادكم الله”.

وأوضح قائلًأ: “سأنشر غدا قائمة بأسماء أكثر من٥٠ شخصية ربما سيقررون المرحلة القادمة لليبيا”، مستطردًا “وسأكرر التساؤل هل تملك برقة مشروعا لليبيا، وهل تملك استراتيجية للخروج من المأزق الذي وضعتها فيه نخبتها”.

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برقة محمود شمام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تجيد في سيرة الأيتام – يا جيفة – وكرشتك طليحة على ركابك ..؟؟!!!
    تركبوا – لدين ربهم وهما يعلفوا – في الفنادق بالسلاح وتفرغوا فيه مخزن سلاح كامل – هو والجيف الي معاه وترفعوا جيفهم بمحرقة المستشفى – والا تنزلوا اساسات الفنادق بالديناميت .

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  • ياشمام يابن الشمامة يالمامة يكفى ان برقة تنعم بالسيادة الوطنية لا ينجس ارضها كلب تركى او مرتزق سورى او اخوانى حقير والاذمة الاقتصادية نتيجة الحرب التى يقودها الجيش ضد الارهاب والاحتلال والتظاهر حقى طبيعى لتحسين الاوضاع اما من يحرق اى منشآت فهو مجرم يستحق العقاب سواء فى الشرق او الغرب

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  • سقط نظام القذافى وتوليتم السلطة يا شمام فماذا قدتم ؟ الكلام فقط ؟ فما أبهى النظام السابق بكافة عيوبه عن تراهاتكم الفارغة .

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    • اجل ياnwery
      هذا ابوكرش حرق أوراقه بكرى يحساب حروحه حاجه كبيره وقد خدعنا فيه وطلع فشنك حيث كان يطمح لغرض فى نفس يعقوب ولكن انكشف على حقيقته وزاد فى فضح نفسه وننصحه بكلمة واحده ريحي روحك وقعمز على مبعرك واقراء
      مايكتب عليك
      فا…رحم الله إمرى عرف قدر نفسه..!!

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  • “أدارها سياسيا، هواة ومدعين ومرضى شاشات وأيتام لنظام سابق”
    قالها شمام الذي كان احد اعمدة حكومة “المجلس الانتقالي” وهو معروف بانتمائه للشيوعية عندما كان طالبا في امريكا ثم تحول الى رسامالي ليعمل في النسخة العربية مجلة امريكية واصبح ثائرا وراس محطة قناة الاحرار القطرية ثم الوسط ثم ثم. مسكين. صحيح ان بعضهم لاعلاقة لهم بالسياسة ولكن ليسوا اسوا منه. فلم تتح لهم نفس الفرص التي اتيحت له واظهر غباءا وجهلا وتخلفا.

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  • برميل الخل هالساقط قاعد يبقبق ويتفلسف ويهرطق وهوا أفشل وأحقر منه مافيش هالعميل المتلون… زي العاهرة للي يدفع أكثر… كلب فلوس.

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