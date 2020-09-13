محمود شمام: برقة دخلت حرب أدارها سياسيا هواة ومدعين ومرضى شاشات وأيتام لنظام سابق

قال عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” سابقا محمود شمام، “عندما تدخل في أي مشروع يحتمل درجة من المخاطرة لابد أن تكون لديك استراتيجية للخروج”.

وأَضاف «شمام» في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»؛ “برقة دخلت حرب أدارها سياسيا، هواة ومدعين ومرضى شاشات وأيتام لنظام سابق”، مردفًا: “قولوا لي بربكم ما هي استراتيجية الخروج التي تملكه برقة سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. أفيدونا أفادكم الله”.

وأوضح قائلًأ: “سأنشر غدا قائمة بأسماء أكثر من٥٠ شخصية ربما سيقررون المرحلة القادمة لليبيا”، مستطردًا “وسأكرر التساؤل هل تملك برقة مشروعا لليبيا، وهل تملك استراتيجية للخروج من المأزق الذي وضعتها فيه نخبتها”.