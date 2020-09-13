“العامة للكهرباء”: للمرة الـ14 سرقة خط أبو ظهير الباعيش

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تعرض خط أبو ظهير الباعيش للسرقة للمرة الرابعة عشر على التوالي، مما تسبب ذلك في انقطاع الكهرباء على المواطنين دام أربعة أيام ، وقد تم الأحد إعادة صيانته وتشغيله من جديد عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس .

وناشدت الشركة في إيجاز صحفى، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية ، كما تطالب المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابي من خلال الإبلاغ عن هذه الاعتداءات للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة الكهربائية .