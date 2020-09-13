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“العامة للكهرباء”: للمرة الـ14 سرقة خط أبو ظهير الباعيش

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن تعرض خط أبو ظهير الباعيش للسرقة للمرة الرابعة عشر على التوالي، مما تسبب ذلك في انقطاع الكهرباء على المواطنين دام أربعة أيام ، وقد تم الأحد إعادة صيانته وتشغيله من جديد عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس .

وناشدت الشركة في إيجاز صحفى، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية ، كما تطالب المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابي من خلال الإبلاغ عن هذه الاعتداءات للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة الكهربائية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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