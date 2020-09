المركز الأفريقي : ليبيا تستحوذ على 5% من إجمالي الحالات المصابة بكورونا في أفريقيا

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها،

أمس الأحد، أن ليبيا تستحوذ على 5% من عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في القارة

الأفريقية .

وأوضح المركز، في بيان له، أن عدد الوفيات الناجمة عن

مرض كورونا في أفريقيا ارتفع إلى 32502 حالة، مبينا أن الفيروس انتشر حتى الآن في جميع

دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة، فيما تماثل نحو 1.5 مليون شخص للشفاء من

كورونا في جميع أنحاء القارة.

وأضاف أن الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات الإيجابية

تشمل جنوب أفريقيا ومصر والمغرب وليبيا وإثيوبيا، إذ يمثل إجمالي حالات كورونا في أفريقيا

حوالي 5% من جميع الحالات المبلغ عنها على مستوى العالم .

كما كشف مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا أن تسع دول

أفريقية تمثل 81% من حالات الإصابة الجديدة بالوباء التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع

الماضي، بما في ذلك جنوب أفريقيا بنسبة 27% وإثيوبيا 17% والمغرب 16% وليبيا 5% والجزائر

4%، وكينيا ونيجيريا وناميبيا ومصر 3% لكل منها.

واحتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى عند 1079 حالة، وجيبوتي

بـ539 حالة، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا.

وبلغ إجمالي الإصابات في

ليبيا منذ مارس الماضي 22.781 حالة، وسجلت الحالات النشطة 10.236 حالة، والمتعافين

12.183 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 362 حالة وفاة.

