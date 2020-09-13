مليشيات موالية للوفاق بالخمس تهدد المرشحين لانتخابات البلدية إذا انتصروا ديموقراطيًا

هددت المليشيات الموالية لحكومة الوفاق التابعة لما يسمى «عملية بركان الغضب»، اللجنة العليا للانتخابات المجالس البلدية واللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الخمس، مطالبين بإيقاف تمرير قوائم من وصفوهم بـ «الخونة والعملاء» حالا ودون تأجيل، على حد قولهم.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه «الساعة 24» حمل اسم «بیان الوفاء للشهداء»، وتوعدت الميليشيات المسلحة في ذلك البيان، بمحاسبة “الذين يظنون أنه باستطاعتهم الخوض في العملية السياسية بعد هزيمة سيدهم العميل (حفتر) الذي انقلب على ثورة السابع عشر من فبراير ومبادئها”، على حد زعمهم.

وتابع البيان، ” وإننا إذ نراقب تحركاتهم الدنيئة سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه التفكير في تمهيد الطريق لمجرم الحرب، والعميل الإماراتي، من جديد لزرع الفتنة والتغول في ممرات الحكم المحلي عن طريق دس طابوره الخسيس الذي يحاول دون جدوى اعتلاء كراسي السلطة خلافا للمسار الديمقراطي”، بحسب ادعائهم.