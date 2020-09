الصافي : الحكومة المؤقتة ستسير الأعمال لحين تحديد جلسة للنظر في استقالتها

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي،

أمس الأحد، أن المجلس سيعقد جلسة للنظر في استقالة الحكومة المؤقتة التي تقدمت بها

أمس، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعدها لاحقا .

وأوضح الصافي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المؤقتة ستسيّر

الأعمال، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في المنطقة الشرقية أساسها النقص الحاد في قود الديزل

.

وأضاف الصافي أن عقيلة

صالح وجّه بتوفير ناقلات ديزل للمحطات الكهربائية خلال الأيام المقبلة لتوفير الكهرباء

لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن إيراد النفط كان يذهب إلى حكومة الوفاق غير

المعتمدة قبل أن يتم إيقاف الإنتاج، موضحا أن المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية

متوفر لكن ما يهم المواطن هو عدم انقطاع الكهرباء .

