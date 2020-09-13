الصغير: تقديم الحكومة استقالتها لعقيلة مسرحية فالبرلمان لا يملك صلاحية التعيين بمفرده

انتقد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، تقديم الحكومة الليبية لاستقالتها للمستشار عقيلة صالح، خلال اللقاء الذى جمع أعضاء المسؤولين ونواب، أمس الأحد، لبحث الأزمات المعيشية التي يتعرض لها المواطنين.

وقال الصغير في تدوينه على حسابه بموقع فيسبوك:” عقيلة يقول أنه استلم استقالة المؤقتة دون أن تعلن الحكومة نفسها ذلك، عقيلة ليس رئيس دولة لتقدم له الاستقالة في صمت ولشخصه وبصفته وكل ذلك في صمت”.

وتابع : “يبدو أن الطموح عند عقيلة في تولي الرئاسي بلغ ذروته وأنه ابتلع طعم الغرب الذي لوح له بحلوى الرئاسي وجعله يسير في خطى لا رجوع عنها ومنها هذه الخطوة، البرلمان ضمن الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري ( بتحفظات ) وليس من بين تلك التحفظات حق البرلمان منفرداً في تعيين حكومة، بمعنى أن قبول استقالة الموقتة يجعل البرلمان يسير مجبراً في طريق الاتفاق السياسي والمجلس الرئاسي إما الحالي أو البديل ، فلن يستطيع البرلمان تعيين حكومة مؤقتة ولا دائمة بمفرده بموجب تعديلاته على الاعلان الدستوري، اللهم الا إذا كانت خطوة الاستقالة هي مسرحية فقط لإسكات المظاهرات ومسرحية شبيهة بمسرحية السراج وباشاغا.