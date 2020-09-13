خبير: استقالة حكومة الثني ستصطدم بمعضلة اكتمال النصاب في البرلمان

قال الخبير الدستوري د.يونس الفاخر، إن الاستقالة لن تكون حلا للأزمات في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة ، لأن هذه الأزمات سببها مركزية القرار في طرابلس، نظرا لتواجد المؤسسات المالية وتقرير الميزانيات بها، أي أنه حتى ولو شكلت حكومة جديدة في وقت قياسي لن يكون بمقدورها تقديم أي خدمة مميزة.

وأكد الفاخر في تصريحات لـ “ارم نيوز” تعليقا على استقالة حكومة الثني على معضلة اكتمال النصاب في مجلس النواب ، مشيرا إلى أن البرلمان قد وضع نصا يلزمه بأن يكون النصاب القانوني لعدد الحضور لمنح الثقة للحكومة أوسحبها هو بمعدل ”النصف زائد واحد“ من أصل عدد النواب الذين أدوا اليمين القانونية، والبالغ عددهم 163 نائبا، أي أن النصاب هو 83 عضواً.