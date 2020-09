من بينها ليبيا والعراق .. الدفاع الصينية: العمليات العسكرية الأمريكية أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص

شن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان، أمس

الأحد، هجوما حادا على التقرير الذى نشرته وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاغون”

تحت عنوان “تطورات عسكرية وأمنية تتعلق بجمهورية الصين لعام 2020″، مشدداعلى

أن هذا التقرير يمثل دليلا آخر على نية الولايات المتحدة تشويه سمعة الصين وجيشها.

وأوضح تشيان، في بيان له، أن تقرير البنتاغون يتضمن معلومات

خاطئة بشأن العلاقات بين الحزب الحاكم في الصين وقواتها المسلحة، إضافة إلى التفسير

الخاطئ للسياسات الدفاعية والاستراتيجية العسكرية الصينية، مع تضخيم ما تم وصفه بـ”

الخطر العسكري الصيني”، مشيرا إلى أن إصدار الولايات المتحدة سلسلة تقارير مماثلة

خلال العقدين الماضيين، واصفا ذلك بأنه أعمال استفزازية صارخة .

وشدد على أن بلاده لا تشكل خطرا على أحد، مؤكدا أن الحروب

والعمليات العسكرية التي شنتها واشنطن بصورة غير مشروعة، خلال السنوات 20 الماضية،

ضد دول منها العراق وسوريا وليبيا، أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص وشردت عشرات الملايين،

مضيفا أن هذه التصرفات الأمريكية تؤكد أن الولايات المتحدة هي التي تتسبب في الفوضى

الإقليمية، وتخالف النظام العالمي، وتدمر السلام

الدولي.

