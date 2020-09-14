شركة الكهرباء: للمرة الرابعة عشر تعرض خط “أبوظهير الباعيش” للسرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن خط أبوظهير الباعيش، تعرض للسرقة للمرة الرابعة عشر على التوالي، ما تسبب في انقطاع الكهرباء على المواطنين دام أربعة أيام.

وأوضحت الشركة، يوم أمس الأحد، أنها أعادت صيانته وتشغيله من جديد عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وناشدت الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالإعتداء على مكونات الشبكة الكهربائية.

كما طالبت الشركة، المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابي من خلال الإبلاغ عن هذه الإعتداءات للحفاظ على المال العام ومكونات الشبكة الكهربائية.

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