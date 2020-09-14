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صحة الوفاق تستنكر حادثة اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكرت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، حادثة اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، استشاري الجراحة العامة.

وأوضحت الوزارة، أنها تسنتكر ما أسمته مسلسل الاعتداءات المستمرة على الكوادر والمرافق  التابعة للوزارة، والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كل ربوع ليبيا.

وأبدت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، تعاطفها وتعهدها بمتابعة التطورات لحظة بلحظة مع الجهات الأمنية.

وجدّدت الوزارة مطالبتها للجهات الأمنية بالقيام بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبيهة المساعدة.

كما طالبت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الجهات الأمنية، سرعة الكشف عن ملابسات الحادثة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة وإرجاع الدكتور إلى أهله وطلبته ومرضاه سالما معافى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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