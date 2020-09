بعد وصفهم الرئاسي بأنه فاقد الشرعية .. قيادات جهاز مخابرات الوفاق يهددون بالاستقالة الجماعية

يشهد جهاز المخابرات العامة التابع لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، حالة من الغضب تنتاب حاملي الرتب الكبيرة بالجهاز، الذين يدرسون تقديم استقالاتهم

الجماعية .

وأوضح مصدر مسؤول بالجهاز، في تصريح صحفي، أن السبب وراء

ذلك يعود لتعيين نائب رئيس للجهاز برتبة صغيرة وليس له خبرة في المجال الأمني، مضيفا

أن ما قام به رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج منفرداً غير مبرر ويتنافى مع القواعد

المعروفة لاختيار الشخصيات القيادية وأهمها الخبرة والكفاءة.

واستنكر أعضاء وقيادات جهاز المخابرات ، قرار رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 595 الذي وصفوه بأنه ارتجالي.

وأكدوا في بيان لهم، أن هذا القرار لا يُشير إلا إلى عدم

وجود رؤية صادقة لبناء الدولة ولا إستراتيجية لإرساء الأمن والاستقرار، ويؤكد هذا القرار

أن المجلس الرئاسي سقط في ما وصفوه بـ” مستنقع” يصعب الخروج منه وسوف ينزل

بالبلاد إلى الهاوية، بحسب نص البيان.

وجاء في البيان: ” إن تعيين مقدم بإجراءات غير صحيحة

ومزورة وشخصية ليست أصيلة في العمل الأمني يُكلف نائباً لرئيس جهاز المخابرات في هذه

الظروف التي تمر بها البلاد ويستثنى عمداء وخبراء لهم أكثر من 30 عاماً في الجهاز ويضرب

بهم عرض الحائط ” .

ولفت البيان إلى أن ذلك لا يُشير إلا إلى التآمر على الدولة

وشعبها والضحك عليه وتسليمه لتشكيلات المسلحة والمليشيات ومافيا الفساد .

وتساءل البيان: “عن أي دولة يتحدث السراج وبطانته وإلى

أي نفق يقود البلاد فيما تبقى منها؟ وما هي المعايير والأسس التي اعتمد عليها في اختيار

مثل هذه الشخصية؟”، وأقر البيان بأن ما يُشاع من تهديد للسراج هو صحيح ورضخ له على

حساب مؤسسة عريقة مثل جهاز المخابرات الذي يُعول عليه الليبيين والوطنيين أن يكون أحد

أهم الأعمدة في بناء الدولة.

و أشار البيان إلى أن السراج أصبح يعاني من صعوبة في صنع

واتخاذ القرارات الصائبة وكلا الأمرين كافية أن يكون غير قادر على قيادة المرحلة، بالإضافة

إلى ذلك أن مثل هذا القرار وفقاً للاتفاق السياسي يجب أن يتخذ بإجماع المجلس .

وأكد أعضاء الجهاز أنهم

سوف يقفون بالمرصاد ضد هذا القرار وسوف يستخدمون جميع الوسائل ويعتبروا المجلس الرئاسي

ساقط الشرعية .. على حد قولهم .

