وزير دفاع الوفاق: “عقيلة” لا يملك السلطة على الأرض ولا يمكن الوثوق في “حفتر”

زعم وزير الدفاع الليبي صلاح النمروش، إن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح لا يملك السلطة على الأرض، بل يملكها الجنرال خليفة حفتر، الذى وصفه بالانقلابي

وادعى النمروش، في مقابلة مع فضائية “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامي للجماعات الإرهابية، امس الأحد، أنه لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار، مضيفا، تعلمون أن هناك وقفا لإطلاق النار حاليا، برعاية المجتمع الدولي، لكن حفتر – الذى وصفه بالمجرم – يحاول أكثر من مرة اختراقها، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه، ونحن مستعدون لصد أي عدوان”.

و زعم النمروش أن الجيش الليبي – الخاص بالوفاق – يدعم العملية السياسية الجارية عبر الالتزام بوقف إطلاق النار، قائلا: “نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية وندعم العملية السياسية، ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا”، متابعا، غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا يتجزأ من وزارة الدفاع الليبية، ونحن نتواصل معها وندعمها بكافة التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، ونحن ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل”، متابعا: “تمت إحالة هذه الخروقات للجهات الدولية التي تشرف على وقف إطلاق النار لنقول لهم إن مجرم الحرب هذا لا يلتزم بشيء”، على حد زعمه.