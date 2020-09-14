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وزير دفاع الوفاق: “عقيلة” لا يملك السلطة على الأرض ولا يمكن الوثوق في “حفتر”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الدفاع الليبي صلاح النمروش، إن رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح  لا يملك السلطة على الأرض، بل يملكها الجنرال خليفة حفتر، الذى وصفه بالانقلابي

وادعى النمروش، في مقابلة مع فضائية “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامي للجماعات الإرهابية، امس الأحد، أنه لا يمكن الوثوق في التزام حفتر بوقف إطلاق النار، مضيفا، تعلمون أن هناك وقفا لإطلاق النار حاليا، برعاية المجتمع الدولي، لكن حفتر  – الذى وصفه بالمجرم – يحاول أكثر من مرة اختراقها، وعملية التحشيد مستمرة من طرفه، ونحن مستعدون لصد أي عدوان”.

و زعم النمروش أن الجيش الليبي – الخاص بالوفاق –  يدعم العملية السياسية الجارية عبر الالتزام بوقف إطلاق النار، قائلا: “نحن نريد دولة مدنية ديمقراطية وندعم العملية السياسية، ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا”، متابعا، غرفة عمليات سرت والجفرة جزء لا يتجزأ من وزارة الدفاع الليبية، ونحن نتواصل معها وندعمها بكافة التجهيزات وفق الإمكانيات المتاحة، ونحن ماضون إلى إعادة السيطرة على التراب الليبي بالكامل”، متابعا: “تمت إحالة هذه الخروقات للجهات الدولية التي تشرف على وقف إطلاق النار لنقول لهم إن مجرم الحرب هذا لا يلتزم بشيء”، على حد زعمه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أنت – مَش في طرابلس ومش من حكومة الوفاق – فلهذا لا تتكلم عن الجهةً اان المغاربة في اتفاق الصخيرات الاول تم قتلهم – برشاوي من المصريين –
    ليحضروا اسياد الشر والدعارة عملاء بني قردة و خنزير – في ادارة الدولة – الي يحاولون تجريدها من السلاح .

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  • واضح انك غبى ومتخلف عقليا لا من نهب اموال مصرف ليبيا المركزى هو اردوغان بدعم من الخوان وان اسيادك فى طرابلس هم مرتزقة من زلمات سوريا اسأل امك واختك عنهم بعد ما اتناكوا منهم ودخلوا غرف نومهم بمباركة من ابوك الديوث اتفوووه عليك حقير فعن اى رشاوى تدفعها مصر ياميبون وهى تملك القوة الكافية للسيطرة على ثروة الشعب الليبى ولكنها تحميها ولا تاخذ منها شيئا الرشاوى والوساخة من طبباع الاخوان كما راينا من قطر ودورها القذر فى رشوة بلاتر لتنظيم كأس العالم لكرة القدم !!

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  • حلق حوش نمروش غبى مابيتكسفوش وهل تملك انت او السراج اى سيطرة على الارض ياميبون فعل تستطيع انت او رئيس اركان السراج تغيير قائد كتيبة مثل الحصان او البقرة او الفار او كاره او غنيوه بالطبع لا فاى واحد منهم اقوى منك ويستطيع خطفك ووضعك فى السجن اما المشير خليفة حفتر فشخصية قوية محترمة قراره يلتزم به كل القادة العسكريين فى اقليمى برقة وفزان والهلال النفطى وسرت وجنوب اقليم طرابلس اما انت فمجرد خيال مآته لا
    تستطيع انت تحمى نفسك وواحد من حريم السلطان العثمانى ومحرم عليك دخول الاراضى المحررة من الاحتلال والمرتزقة والخوان

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  • باختصار –
    مش انت عسكري وتتكلم على تأمين العاصمة – و مش واثق في حفتر – ..!!!!
    شن يديروا عندكم الشراقة ونواب طبرق وعملاء برقة الكبرى نشافات مصر الي لقوهم لابدين في الحفر -ومهربين أعمدة الكهرباء – !!’
    شن عندهم يديروا – في فنادق وأبراج عدوتهم – طرابلس العاصمة …!!!

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