صحة الوفاق تستكمل أعمال الصيانة بمستشفى الحوادث أبوسليم

استكملت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعمال صيانة قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الحوادث أبوسليم والمتوقفة منذ عام 2007، كما جهزت القسم بأحدث الأجهزة الطبية.

وأوضحت الوزارة، أن الصيانة شملت قسم الأشعة التشخيصية بجميع الأعمال المدنية والكهربائية والتكييف وصيانة الغرف الخاصة بالأجهزة، إضافة إلى تغليف الجدران والأبواب بألواح من الرصاص لمنع تسرب الأشعة خارج الغرف.

وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، أنها قامت بتجهيز قسم الأشعة التشخيصية بعدد 3 أجهزة تصوير مقطعي CT Scan، و2 أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي MRI، و2 أجهزة تصوير بالأشعة X-RAY.

وأضافت الوزارة، أن القسم يحتوي على ثماني دورات مياه، وقاعة اجتماعات، وغرفة خاصة بالأطباء المناوبين، مع مطبخ ملحق، وغرفة تمريض، وصالة خاصة بإصدار التقارير الطبية، وعدد 7 مكاتب للأطباء، ومكان مخصص للصلاة.

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