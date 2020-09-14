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أقطاي: أردوغان “قائد حيّ مستقل” قضى على أحلام ماكرون في ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان “هو قائد حيّ مستقل يجلب المكاسب لبلاده عبر سياسته”، وأن تركيا نجحت في القضاء على أحلام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ليبيا، على حدّ تعبيره.

وأوضح أقطاي، في مقال لهُ بصحيفة “يني شفق”: “تركيا نجحت في القضاء على أحلام ماكرون في ليبيا، وبعد أن كادت اللقمة تصل إلى فمه دخلت تركيا وحالت دون ذلك. لم يملك ماكرون أبدًا أيّ وعود إيحابية للشعب الليبي، لم يكن لديه أيّ مقترح لمصلحة هذا الشعب. كان يريد ببساطة وضع يده على ممتلكات الشعب اللليبي”.

كما وصف مستشار الرئي التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الفرنسي بأنه المتحمس لأن يكون نابليون عصره”، وأن “أحلام ماكرون التي يحيكها ضد أردوغان، تتماشى في الواقع مع أحلام المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بادين. وذلك لأن أردوغان هو قائد حيّ مستقل يجلب المكاسب لبلاده عبر سياسته، ويمثل صخرة منيعة أمام أطماع الاستعماريين”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الاسطى اردوغان مجرم حرب ومجرد كلب عند ترامب واردوغان الجبان لا يستطيع تخطى الخط الاحمر سرت الجفرة لانه يعرف جيدا تاريخ الجيش المصرى فى ابادة الجيش العثمانى مرتين اولها اسر قائد الجيش العثمانى رشيد باشا ومعه 6000 ضابط وجندى وقتل 3000 وفى المعركة الثانية هزم الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا الجيش العثمانى بقيادة حافظ باشا وانضم الاسطول العثمانى للجيش المصرى وغرق 12000جندى تركى وهم يفرون فى نهر الفرات !!
    ومما يدل على ان اردوغان سيكون سببا فى هلاك الجيش التركى هو فتح الجيش الاسلامى لاسطنبول قبل ظهور الدجال بدون قتال بما يعنى هلاك جيش الدعارة التركى ويقتسم المسلمون غنائم اسطنبول مسقط رأس الاسطى اردوغان من كس امه تنزيل .
    اما عن عن مكاسب تركيا فهى نهب اموال مصرف ليبيا المركزى بدعم امربكى ثمنا لدور كلب ترامب اردوغان فى نقل الارهابيين الى ليبيا اما عن النفط والغاز فلن يحصل اردوغان على قطرة منه لا من ليبيا ولا شرق المتوسط وسيشرب من البحر لوجود خطوط حمراء حتى امريكية حيث تطمع امريكا فى الغاز المتنازع عليه وتخصل عليه بالقوة كما فعلت مع نفط دير الزور فى سوريا وسخرت من اردوغان عندما اراد حصة منها ونسى انه مجرد كلب صيد لا حق له فى طعام الاسد !!

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  • حى حى اردوغان ميت ماهو حى …ملوخيا .بتفكرنى بفيلم اسماعيل ياسين .فاردوغان وقع فى شر اعماله فى اكثر من مستنقع وتستغله امريكا فقط للضغط على فرنسا لتقبل بزعامة امريكا فى المنطقة وفى النهاية سيتخلص منه الامريكان كما تخلصوا من صدام والقذافى عندما ظن كل منهما انه الزعيم وملك الملوك فى وجود قوى عظمى فاين هذا الصعلوك اردوغان امام فرنسا دولة كبرى تملك حق الفيتو بمجلس الامن وتصنع الاسلحة المتطورة وقوة نووية تمتلك حاملة طائرات تروح فين ياصعلوك بين الملوك !!غبى مثل اى اخوانى عبيط بينطح فى الحيط !!

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  • ماكرون رسم خط احمر شرق المتوسط للحمار اردوغان الذى ينطح فى الحيط مثل العبيط فلا يمكن ان يدخل فى مواجهة مع دول الاتحاد الاوربى التى ستحمى دولتين عضو فيها قبرص واليونان واردوغان جبان وقت الجد يطلع جرذ صغير مبلول عندما يتم فرض عقوبات جديدة عليه تدمر اقتصاد تركيا وتجعل الليرة الحقيرة تتهاوى اكثر واكثر حتى تخرج ثورة الجياع فى تركيا لتسحله فى الشارع مع قطته اوقطاى والحمار اكار

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