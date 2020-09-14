أقطاي: أردوغان “قائد حيّ مستقل” قضى على أحلام ماكرون في ليبيا

وصف مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان “هو قائد حيّ مستقل يجلب المكاسب لبلاده عبر سياسته”، وأن تركيا نجحت في القضاء على أحلام الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في ليبيا، على حدّ تعبيره.

وأوضح أقطاي، في مقال لهُ بصحيفة “يني شفق”: “تركيا نجحت في القضاء على أحلام ماكرون في ليبيا، وبعد أن كادت اللقمة تصل إلى فمه دخلت تركيا وحالت دون ذلك. لم يملك ماكرون أبدًا أيّ وعود إيحابية للشعب الليبي، لم يكن لديه أيّ مقترح لمصلحة هذا الشعب. كان يريد ببساطة وضع يده على ممتلكات الشعب اللليبي”.

كما وصف مستشار الرئي التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الفرنسي بأنه المتحمس لأن يكون نابليون عصره”، وأن “أحلام ماكرون التي يحيكها ضد أردوغان، تتماشى في الواقع مع أحلام المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بادين. وذلك لأن أردوغان هو قائد حيّ مستقل يجلب المكاسب لبلاده عبر سياسته، ويمثل صخرة منيعة أمام أطماع الاستعماريين”.

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