منبهة من المندسين.. القيادة العامة تؤكد على حق الشعب في التظاهر

بنغازي-العنوان

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في تحقيق مطالبه والخروج في مظاهرات للمطالبة بحقوقه.

وشددت القيادة فيا بيان له تلاه، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، على حق الشعب الليبي في التظاهر، ووقوف القيادة العامة للجيش الليبي إلى جانب الشعب في سبيل تحقيق مطالبه العادلة وخاصة الأمن.

ودعت القيادة العامة، المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد “الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادا في ليبيا”، مؤكدة أن “الجيش الليبي يتعهد بحماية المحتجين وتفويت الفرصة أمام المتسللين لحرف التظاهرات عن مسارها”.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها “تتابع باهتمام شديد تطورات الازمة الليبية على كافة الصعد والاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية وما نتج عنها من حراك شعبي رافض إلى هذه الأزمات والتي أدت إلى اختناق ومشاكل يعاني منها المواطن بشكل مباشر “.

وكذلك متابعتها “لتردي الخدمات وانقطاع بعضها تماما مما زاد الطين بلة انتشار وباء كورونا القاتل وانعدام السيولة النقدية وغلاء الأسعار وتفشي الفساد”.

وقالت القيادة العامة أنها “تتابع كل هذه الأزمات المفتعلة مؤكدة على حق الشعب في التظاهر ورفض الواقع المرير الذي وضع فيه المتآمرون والعملاء والخونة البلاد وحصد شرها الليبيين الذين من المفترض أن ينعموا بخيرات بلادهم بدل أن ينعم بها المرتزق والمقاتل الأجير والتكفيري القاتل والعدو الحاقد”.

وأكدت القيادة العامة على استمرارها في حماية المتظاهرين داعية إلى التظاهر في الساحات العامة والميادين “على أن تكون المظاهرات في وضح النهار حتى يتم تأمينها بشكل جيد”.

كما دعت القيادة العامة المتظاهرين إلى عدم إعطاء فرصة للمخربين والمناوئين لقيام مؤسسات الدولة باستغلال المظاهرات في التخريب وتدمير وسرقة الممتلكات الخاصة والعامة.

ودعت المتظاهرين إلى الانتباه من المندسين من العناصر التكفيرية والإخوانية التي تتسلل وسط المتظاهرين وتحول اتجه المطالب إلى ظرب الأجهزة الأمنية والحكومية لنشر الفوضى تمهيدا لانهيار الحالة الأمنية.