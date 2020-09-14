الحكومة الليبية تقدم استقالتها وصالح يقرر عرض الاستقالة على البرلمان  

القبة-العنوان

قال المكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن الحكومة الليبية قدمت، استقالتها إلى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في حين سيتم عرضها على البرلمان للنظر فيها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، مع عدد من المسؤولين، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر المقبلة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد.

كما تناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.

استقالة الحكومة الليبية قدمت عقب احتجاجات شهدتها مدينة بنغازي وعدد من المدن الشرقية على تردي الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات الأساسية للمواطنين.