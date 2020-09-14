الأزهر يُأهل أئمة من ليبيا لمواجهة الفكر المتطرف

القاهرة-العنوان

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحت رعاية شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس إدارة المنظمة، دورة تدريبية لتأهيل عدد من أئمة ليبيا، لصقل خبراتهم الدعوية والشرعية لمواجهة الفكر المتطرف.

وتهدف الدورة التي عقد عبر تقنية الفيديو “كونفرانس” إلى بيان صحيح الإسلام، وإزالة الصورة المشوهة المغلوطة، عن الدين الحنيف، على أيدي نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.

وأكد المحاضرون على ضرورة مواجهة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم المواطنة والانتماء، حيث يقوم الوطن على مشاركة أبنائه ودعمهم لمؤسساته الوطنية في كافة المجالات.

وأكد د. إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن المؤسسات الحديثة في كل الدول هي التي تحدد مصيرها ومرتبتها بين مصاف الدول، ومن الواجب أن يتسم القائمون على هذه المؤسسات بالأمانة، والقوة والشجاعة، بالإضافة إلى الخبرة، التي تمكنهم من القيام بدورهم في نهضة هذه المؤسسات.