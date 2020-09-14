رئيس مجلس النواب يرفض استقالة الحكومة الليبية

القبة-العنوان

أكدت مصادر مطلعة لصحيفة العنوان أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، رفض استقالة الحكومة الليبية.

وكانت قد قدمت الحكومة الليبية، اليوم الأحد، استقالتها إلى رئيس مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده صالح، مع عدد من المسؤولين، للوقوف على تلبية مطالب الشارع بشأن تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطن في مقدمتها أزمة انقطاع الكهرباء.

وتناول الاجتماع الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر المقبلة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد.

كما تناول الاجتماع أزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.

استقالة الحكومة الليبية قدمت عقب احتجاجات شهدتها مدينة بنغازي وعدد من المدن الشرقية على تردي الأوضاع المعيشية ونقص الخدمات الأساسية للمواطنين.