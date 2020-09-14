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شكري : ما تقوم به تركيا في ليبيا وشرق المتوسط لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، إن
الحديث عن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخص الملف الليبي إذا لم يقترن بسياسات
حقيقية تدل على ذلك فلن يصبح له أهمية .

وأوضح شكري في تصريحات إعلامية، ردا على تصريحات ياسين أقطاي،
مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود تقارب بين بلاده وتركيا بشأن الملف
الليبي، أنه القاهرة ترصد الأفعال، مبينا أنه إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات
لا يصبح له وقع أو أهمية .. على حد قوله .

ووجه وزير الخارجية المصري في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى
تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة
.

وتابع شكري، أن جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم
لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار
وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهم في تلك المرحلة .

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تعليقات

  • ياعم شكرى مصر تملك ورقها لم تستغلها رغم اهميتها وهى وقف استيراد السلع التركية التى تغرق الاسواق المصرية ومن شأن هذا القرار اغلاق مصانع تركية وانهيار الليرة الحقيرة

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  • اى تقارب مع مختل عقليا مثل اردوغان لاعهد له ولا امان انها ضغوط من ترامب للتهدئة قبل الانتخابات الامريكية وبعدها ستعود المعارك من جديد فى ليبيا والنصر لمصر كالعادة حيث انتصر الجيش المصرى على الدولة العثمانية مرتين انتصارا ساحقا بقيادة ابراهيم باشا ابن محمد على اولها اسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه 6000 اسير اخر وفى الثانية قائد الجيش العثمانى حافظ باشا وقتل من الاتراك عشرات الالاف وانضم الاسطول التركى للجيش المصرى فهل يفعلها بعد ان عرى اردوغان الجيش التركى واعتقل كل الكفاءات السابقة وترك قيادات عسكرية امعات موالية له

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