شكري : ما تقوم به تركيا في ليبيا وشرق المتوسط لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، إن

الحديث عن وجود تقارب بين القاهرة وأنقرة فيما يخص الملف الليبي إذا لم يقترن بسياسات

حقيقية تدل على ذلك فلن يصبح له أهمية .

وأوضح شكري في تصريحات إعلامية، ردا على تصريحات ياسين أقطاي،

مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وجود تقارب بين بلاده وتركيا بشأن الملف

الليبي، أنه القاهرة ترصد الأفعال، مبينا أنه إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات

لا يصبح له وقع أو أهمية .. على حد قوله .

ووجه وزير الخارجية المصري في هذا الصدد انتقادات جديدة إلى

تركيا، محملا إياها المسؤولية عن انتهاج سياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة

.

وتابع شكري، أن جميع ما يحدث لا يقود إلى حوار أو تفاهم

لبدء صفحة جديدة، فالأمر ليس بما يصرح به، وإنما بأفعال وسياسات تعزز من الاستقرار

وتتسق مع العلاقات والشرعية الدولية وهذا ما يهم في تلك المرحلة .

