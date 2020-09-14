“لعنة” انقطاع الكهرباء في ليبيا تُهدّد مصابي كورونا في مراكز العزل

تقرير| 218

لم تترك أزمة انقطاع الكهرباء في ليبيا، أحدا إلا وأذاقته مرارة الانتظار مع ساعات طرح الأحمال والإظلام التام، ولكن هذه المرة امتدت الأزمة لتصل إلى مصابي فيروس كورونا ومراكز العزل.

وهذا ما كشفته بلدية الخُمس، عن تعطّل المولد الكهربائي لمركز العزل بالمدينة، محذرة من هذا العطل الذي قد يتسبب في كارثة إنسانية للمرضى الذي يتنفسون بواسطة أجهزة الأكسجين.

ودعت البلدية الشركة العامة للكهرباء، معالجة الأزمة التي يعيشها مركز العزل، وتوفير التيار الكهربائي في أسرع وقتٍ مُمكن،

ولم يمضي كثيرا بعد تعطل المولد الكهربائي، حتى أعلنت من جديد بلدية الخمس، أنها نجحت في إعادة التيار الكهربائي إلى مركز العزل بالبلدية، وجدّدت دعوتها للشركة العامة للكهرباء، لتوفير التيار الكهربائي، لضمان عدم انقطاعه عن المركز الذي يُعالج فيه مصابي فيروس كورونا.

وسلّطت حادثة انقطاع الكهرباء عن مركز العزل في بلدية الخُمس، على ملف مكافحة فيروس كورونا وارتباطه الوثيق بأزمة الكهرباء، وحول إمكانية توفير ما يلزم من الشركة العامة للكهرباء، أو الجهات الحكومية، لتوفير مولدات مناسبة لمراكز العزل في كل ليبيا، حتى لا تتكرر أي مآسي جديدة، في مواجهة الوباء.

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