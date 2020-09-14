الصحة العالمية تنظم دورات تدريبية حول مكافحة كورونا في ليبيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تنظميها سلسلة من الدورات التدريبية لمدة يومين حول طرق علاج الحالات المصابة بفيروس كورونا، ومكافحة العدوى لأطباء وممرضات الرعاية الصحية الأولية الليبيين في طرابلس والمرقب “بلدية الخمس” وبنغازي والجبل الأخضر “بلدية البيضاء”.

وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا، أن سلسلة الدورات، تضمنت تعزيز قدرة النظام الصحي من خلال تعزيز وصول السكان المعرضين للخطر إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن الندوات شارك فيها الأطباء في عدة ورقات علمية، وهي علم الأوبئة كوفيد 19، فرز الحالات وطرق علاج حالة و معدات الحماية الشخصية PPE، وإرشادات للوقاية من العدوى ومكافحتها IPC، والرعاية المنزلية ومكافحة العدوى أثناء العزل وكيفية التعامل مع وصمة العار والتمييز وإدارة النفايات لكوفيد 19،

وأكدت المنظمة، أنها خططت لتنظيم 32 دورة تغطي ما يقرب من 500 عامل صحي ليبي حتى نهاية عام 2020.

وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن شكرها لحكومة فرنسا على تمويلها لمشروع “دعم إجراءات التأهب والاستعداد والاستجابة الحرجة لـكوفيد 19 في ليبيا”.

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