شكري: القاهرة تدعم كل الجهود المبذولة لإنهاء أزمة ليبيا

صرّح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل ليبي يؤدى إلى إنهاء أزمتها، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل وحوارات تتم بشكل مباشر وغير مباشر، ومصر ليس لديها أي تحفظ في هذا الصدد.

وأعلن شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني زهراب مناتساكانيان، إن مصر تدعم الحل التوافقي الليبي الليبي برعاية أممية، يهدف للانتقال من مرحلة مؤقتة إلى مرحلة دائمة تتسم بالاستقرار.

وحذّر وزير الخارجية المصري، أن التدخلات الخارجية في ليبيا، لا تخدم حل الأزمة وإنما تخدم فكر تطرّفي يؤذي الأبرياء.

وعن تركيا أشار شكري بقوله: “نرى سياسات تركيا في التواجد العسكري على الأراضي الليبية والعراقية والتوتر القائم بشرق المتوسط، وكل ذلك ينبئ بسياسات توسعية مزعزعة للاستقرار في المنطقة، وهذا لا يقود لحوار وتفاهم وبدء صفحة جديدة، وليس الأمر بما يصرح به بل الأفعال والسياسات التي تعزز من الاستقرار وتتسق مع قواعد العلاقات الدولية”.

من جهته ،أكد وزير خارجية أرمينيا، أن أي محاولة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وتحديدا نقل الإرهابيين إلى بعض المناطق، أمر مرفوض تماما.

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