المجلس البلدي درج يعقد اجتماع تقييمي للوضع الوبائي ومكافحة كورونا

عقد المجلس البلدي درج، اجتماعا لتقييم الوضع الوبائي بالبلدية ومناقشة آلية وضع خطط مناسبة للحد من انتشار فيروس الكورونا.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على عدة بنود فيما يخص تكليل وتسهيل المعاملات والحد من الازدحامات داخل المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسات المصرفية والمؤسسات التعليمية.

وتطرق اجتماع المجلس البلدي درج، إلى كيفية توعية المواطنين في كيفية التعايش مع هذه الجائحة دون حدوث تطور في الوضع الوبائي.

وأشار المجلس، أن الوضع الوبائي بالبلدية لو أستمر على هذه الحالة سيخرج عن السيطرة، في حال لم يطبق المواطن التدابير الوقائية لتجنب الإصابة، باعتبار أن الحل الأول والأخير يعتمد على وعي المواطن.

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