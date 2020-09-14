ردود فِعل واسعة على حادثة اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي

تقرير| 218

استنكر المجلس البلدي غدامس، حادثة اختطاف الدكتور عبدالمنعم أحمد الثني، مطالبا الجهات المختصة العمل بسرعة على تحريره من الخاطفين.

وفي وقت سابق، يوم أمس، جددت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، مطالبتها للجهات الأمنية بالقيام بواجباتها وتوفير الحماية للمرافق الصحية والكوادر الطبية والطبيهة المساعدة.

واستنكرت الوزارة، حادثة اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، استشاري الجراحة العامة، واصفة الحادثة بأنها استمرار لمسلسل الاعتداءات المستمرة على الكوادر والمرافق التابعة للوزارة، والتي ارتفعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كل ربوع ليبيا.

وقامت النقابة العامة للأطباء بليبيا، بالتواصل مع الجهات الأمنية بخصوص اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي.

وأوضحت النقابة، أن حتى هذه اللحظة، لا توجد معلومات بهذا الخصوص، مطالبة الجهات المختصة بتحمّل مسؤولية تأمين الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وسرعة التدخل لحل ملابسات هذه القضية، وتحرير الدكتور المختطف.

وطالب مستشفى الهضبة الخضراء العام، بالحرية للدكتور عبدالمنعم الغدامسي، عبر صفحته على الفيسبوك.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ218، أن الدكتور عبدالمنعم الثني الغدامسي، أختطف من قِبل مجهولين بالقرب من منزله بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ218، أن الدكتور المختطف، يعدّ من الأطباء الذين شاركوا في القوافل الطبية التطوعية ببلدية غدامس ودرج، وليس لهُ أي علاقة بالسياسة لا الأزمات التي تشهدها ليبيا.

ورجّحت المصادر، أن عملية الاختطاف تمت في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة، وأن الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، أحد الأطباء بمستشفى الخضراء وعيادة الشفاء الخاصة.

وأدان الدكتور والكاتب سالم الهمالي، حادثة اختطاف الدكتور عبدالمنعم الغدامسي، مطالبا بالإفراج عنه، عبر صفحته على الفيسبوك: “في العاصمة طرابلس أختطف طبيب جراح عبدالمنعم الغدامسي، من قبل مجموعة مجهولة الى مكان غير معلوم. ادين هذا العمل الغوغائي الخارج عن القانون والعرف، واطالب السلطات المسؤولة بتعقب الفاعلين للإفراج عنه. مثل هذه الافعال المستنكرة تسيئ للجميع، المخطوف الذي تعرض للأذى واهله الذين يعيشون في فزع وكافة الموطنين لما ينتج عن هذه الاعمال من فقدان الثقة بالأمن في البلاد”.

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