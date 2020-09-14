غلق باب التسجيل في برنامج «الرئاسي» لتشغيل الشباب اليوم

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق أن الإثنين هو آخر أيام التسجيل للباحثين عن العمل ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي.

إلا أنها أشارت إلى استمرار التسجيل بمنظومة الوزارة الخاصة بالباحثين عن العمل، وبشكل اعتيادي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وفي نهاية أغسطس، أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بتشكيل لجنة لتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب، موضحًا أن الغرض من القرار هو تنشيط حركة الاقتصاد الوطني، عبر دمج الشباب في سوق العمل، بما لا يزيد الالتزامات على الخزانة العامة، وزيادة عدد الكادر الوظيفي للجهات الحكومية.

وأعلنت وزارة العمل المستندات المطلوبة للتقديم وهي: «شهادة المؤهل العلمي، وشهادتا ميلاد وإقامة حديثتان، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورتان شخصيتان، وصك ملغي، وملف لحفظ المستندات»، أما الباحثون عن العمل الذين سجلوا خلال السنوات من 2018 إلى 2020، فعليهم مراجعة قسم التوثيق والمعلومات بمكتب العمل والتأهيل التابع له، للتأكد من استيفاء بياناتهم بالمنظومة وعدم وجود أية نواقص.

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