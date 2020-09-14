فكّ الحظر عن الأنشطة التجارية والخدمية في “غدامس”.. بشروط

أقيم اجتماع موسع بقاعة ديوان البلدية ضم أعضاء المجلس البلدي واللجنة المركزية لمجابهة الجائحة وإدارة مستشفى غدامس العام، ومراقبة التعليم، وبعض رؤساء اللجان الفرعية.

وتناول الاجتماع تقييمًا للمرحلة السابقة، التي شهدت ارتفاعًا في عدد الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا داخل نطاق بلدية غدامس والمناطق المجاورة.

وشارك المجتمعون في تقييم مدى نسبة نجاح تطبيق الحظر ومدى التزام الأهالي والأنشطة التجارية والجهات الضبطية بالأوامر والتعليمات الصادرة عن اللجنة المركزية.

وخلص الاجتماع إلى السماح بفك الحظر عن جميع النشاطات التجارية والخدمية، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية من قبل الجميع واستمرار الإقفال التام للمدينة من جميع مداخلها الرئيسة، فضلاً عن استئناف الدراسة بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية.

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