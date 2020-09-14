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نجل «الغرياني»: على «رفاق السلاح» أن يحكموا العاصمة ولا يستمعوا لأي كلام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، من أسماهم بـ«رفاق السلاح» أن يحكموا العاصمة طرابلس ولا يستمعوا لأي كلام يقال.

وقال الغرياني الصغير، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لقناة «التناصح» الذراع الإعلامية لوالده المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “رفاق السلاح عليهم أن يحفظوا حقوق إخوانهم ويحكموا العاصمة”.

وأضاف، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن “عليهم أن يتركوا الغباء ومخدرات الساسة الوهمية ولا يستمعوا لأي كلام فالأمر ما يرون لا ما يسمعون”.

وختم نجل المفتي المعزول بقرار من مجلس النواب الليبي، حديثه، بالقول: “المنتصر هو الذي يضع الشروط”.

وكان سهيل الغرياني، قد دعا أول أمس السبت، من أسماهم بـ«رجال بركان الغضب» إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي بطريق السكة ضد فائز السراج.

وتابع “إلي كل حر من رجال بركان الغضب موعدنا يوم الأحد أمام الرئاسي ليعرف الكل من هم الثوار وما هي مطالبهم، لا تكونوا سلبيين ولا تخذلوا رفاقكم الذين ارتقوا ونحسبهم عند الله شهداء”، على حد قوله.

الوسوم

الصادق الغرياني الغزو التركي المليشيات سهيل الغرياني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • راينا العدد الهزيل جدا الذى تظاهر بالامس امام مقر السراج مما يدل هلى ان الاخوان فى خبر كان بعد ان عرف الشعب الليبى انهم اخوان الشياطين يزرعون البغضاء والفتنة بين الشعب الليبى كلما اقترب لم الشمل والفتنة اشد من القتل ولكن بما ان الغريانى اعترف انه تعلم الاسلام علة يد يهودى هولندى فانه كلما اوقدوا نار للحرب أطفأها الله .
    فما يفعله الغريانى وولده الغبى انهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وهى صفات المنافقين قال تعالى :-
    الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [التوبة:67-68].

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  • من أين هذا الجرو من ذلك الكلب احذروا يا عباد الله من هؤلاء فهم والله من أضر عباد الله على عباد الله

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  • هذا البائس المنافق إبن البائس المنافق موجود في بريطانيا يدرس علي حساب الليبيين البسطاء ويتقاضي في منحة بالجنيه الاسترليني شهريا ومعها مخصصات اخري طبعا بوصفه ابن المفتي المعزول قانونا ولكن مثبت بحكم الاخوان ومقيم في تركيا امهيج مع بقية اسرته ويقوم بزرع الفتنة مثل ابيه وثقافة القتل والتخوين …تعال وعيش معنا انت وابوك وجرب خيرات فبراير المجيدة فبراير القهاير ..فبراير النكبة ياوجوه النكبة..حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم …تعال وعيش معنا انقطاع الكهرباء لاكثر من خمسة عشر ساعة وانقطاع الوقود وشح الدواء وانعدام التعليم وبقية الخدمات الاخري…تعال ياابن الاكرمين وعيش مع اخوتك الليبيين المحن والمصائب التي تسبب بها والدك ثم هربتم حيث تعيشون في تركيا وبريطانيا علي حساب اموالنا و رزقنا…لعنة الله عليكم الي يوم الدين يامنافقين وياقتلة ويامجرمين وياعملاء قطيرة والقردوغان عميل امريكا واسرائيل…و حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل من تسبب بهذه النكبة..الثورة السودا النودا…

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