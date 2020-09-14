ليبيا الان

الأمين لـ«ثوار فبراير»: ستقادون للذبح كالنعاج إذا بقيتم متفرجين

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب وزير الثقافة والمجتمع المدني الأسبق، وسفير ليبيا السابق في مالطا والمقيم هناك، الحبيب الأمين من أسماهم بـ«أحرار وثوار فبراير»، أنهم كما كانوا ضد «الاستبداد» فلا يكونوا حرسا لـ«الفساد»، على حد وصفه.

وقال الأمين، المعروف عنه عدائه للجيش الوطني الليبي وتأييده للمليشيات، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “القادم سيكون أسوا إذا ما نجح هؤلاء الذين أهانوا «الشهداء» وجوعوا الشعب وأذلوا الجرحى وأنتم تتفرجون على من يتقاسمون السلطة وينهبون الثروة ويعيدون لسبتمبر سطوتها وجلاديها وأبواقها”.

وأضاف الأمين، في مداخلة تلفزيونية، بقناة «فبراير»، الناطقة بلسان ما يسمى بـ«ثوار فبراير» “السراج لا يملك ليبيا، أين «ثوار فبراير»؟، فإذا كنتم ترضون بما يحدث الآن، فاعلموا أنكم سوف تقادون كالنعاج للذبح، كفاكم صمتا، كفا بعضكم بيعا لدماء فبراير، قوموا من أجل فبراير كما قمتم في 2011”.

وتابع “لا يمكن لكل هؤلاء أن يقودوا ليبيا إلى الجحيم وأنتم تتفرجون. أين هي «فبراير» إذا؟، أين ما كنتم ترددوه من شعارات «دماء الشهداء ما تضيعش هباء»، يجب الخروج على هذه الخيانة، على هذه الطبقات السياسية”.

واستطرد “إذا كانوا منحوكم الأموال والمناصب ليس معناه أن تبيع «فبراير»، فـ«فبراير» ينبغي أن تكمل مشروعها وتنجح، لأنها ستحارب، لذا ينبغي أن تقاوم، حتى لا يكون الجميع من الفاسدين ويمارسوا في البلاد ما يشاؤون”.

الوسوم

الحبيبي الأمين المليشيات فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • هذا الكلام – لا ينفع المجتمع المدني – وإدا كُنتُم تريدون الهروب بالفساد –
    واستخدام الإعلام الي يخاطب المواطن في بينه لمصالحكم الشخصية –
    والدفع بالفقراء المواطنين والموظفين في القطاعات الرءيسية الي الشوارع لكاميرات العالم – ورصاص الامن – الذي ما بيده حيلة – بين تجار الأزمات والممنوعات وصرخات المواطن البسيط المخدوع …!!!
    او الفلاح الي يحرث فالارض لكي تاكل انت وأبناءك ….!!!
    وابناءكمً يمرحون في الاستراحات والفنادق والنوادي وعروض الأزياء والحلويات – والمطاعم
    والمسارح والقاعات المخصصة للقاءات الوطنية للمواطن الليبي وحل المشاكل والنظر في شءونه والاصلاحات المطالَب بها …!!!
    القاعات الي يتم استخدامها في الحفلات والاوسكارات والدعر والفجور …!! من مختلس النواب
    – والطائرات المدنية الليبية تنقلهم من مطارات ليبيا من مصر الى دبي الي الاْردن –
    والجرحى الليبيين لم يجدوا حتى من يرعاهم …!!!

    فكيف تتكلم عن ثقافات وإعلام هدام – لا ينصح حتى المواطن ولا يعطيه اخبار تخص شءونه تفيده ويتعايش معها وأسرته وهو يشعر انه في وطنه …!!!!!

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  • أنت زايط وأمهيج انت وعيالك في مالطا وتقول ثوار فبراير…وثورة فبراير …ياللمهزلة …وماذاحصل المواطن البسيط من هذه الثورة والثوار..؟…تضخم مالي و ارتفاع اسعار …تدمير التعليم …تدمير الصحة…لا كهرباء..لا دواء لا مرتبات ..لا سيولة ..لا وقود…لا و لا ,…..هذه هي التي تطبل لها وانت واسرتك رايق في مقاهي سليما بمالطا…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة التي أستفاد منها اعداء الوطن واللصوص والارهابيين وخريجي السجون والبلطجية…الله لا تسامحكم يامن دمرتم هذا الوطن …ياعملاء قطرة والقردوغان عميل امريكا واسرائيل…

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