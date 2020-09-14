«اليعقوبي»: ليبيا دولة فاشلة ولا وجود للسيادة والاستقلال

قالت السيدة اليعقوبي، العضوة المنشقة عن مجلس النواب الليبي، إن ليبيا دولة فاشلة، على حد توصيفها، مضيفةً: “لا تتحدثوا عن الإستقلال والسيادة، فلا وجود لهم في ليبيا لا بمظهرها الداخلي أو الخارجي” على حد قولها.

أضافت “اليعقوبي” التي سبق أن شبهت الوضع الحالي في ليبيا بـ”إعادة تدوير القمامة”، في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” اليوم الإثنين: “نحن دولة فاشلة، وهذه هي الحقيقة” على حد تعبيرها.

تغريدة “اليعقوبي” جاءت بعد يومين من تغريدة أخرى قالت فيها: “إعادة تدوير القمامة .. أعتقد أن العملية كلها مدروسة ومخطط لها بدقة وأن حفتر هزم عسكرياً هو فخ لكي يغنم السلطة والحكومة التي نحميها نحن يعني حفتر طلع من الباب وخش من الشباك” على حد قولها.