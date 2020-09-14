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«اليعقوبي»: ليبيا دولة فاشلة ولا وجود للسيادة والاستقلال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قالت السيدة اليعقوبي، العضوة المنشقة عن مجلس النواب الليبي، إن ليبيا دولة فاشلة، على حد توصيفها، مضيفةً: “لا تتحدثوا عن الإستقلال والسيادة، فلا وجود لهم في ليبيا لا بمظهرها الداخلي أو الخارجي” على حد قولها.

أضافت “اليعقوبي” التي سبق أن شبهت الوضع الحالي في ليبيا بـ”إعادة تدوير القمامة”، في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” اليوم الإثنين: “نحن دولة فاشلة، وهذه هي الحقيقة” على حد تعبيرها.

تغريدة “اليعقوبي” جاءت بعد يومين من تغريدة أخرى قالت فيها: “إعادة تدوير القمامة .. أعتقد أن العملية كلها مدروسة ومخطط  لها بدقة وأن حفتر هزم عسكرياً هو فخ لكي يغنم السلطة والحكومة التي نحميها نحن يعني حفتر طلع من الباب وخش من الشباك” على حد قولها.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وأنت احدي أسباب فشلها ياسيادة النائبة …الهاربة والمنقلبة علي الشرعية والقانون …لن تنفعك تركيا وقطر ياسيادة النائبة….ولن ينفعك الاخوان القتلة المجرمين …وسيكتب التاريخ عنك بحبر أسود عن اعمالك وتصريحاتك ايتها الانقلابية ….ليبيا دولة فاشلة بسببك انت ومن معك الذين انقلبوا علي الشرعية والقانون..أما حفتر فهو قائد للجيش الوطني بموجب قرار شرعي من مجلس النواب المنتخب من الشعب …اعتقد ياسيادة النائبة ان حفتر أفضل لك من غنيوة والحصان والككلي والتاجوري والديناصور والبقرة والحكة وووو…وبقية القادة الاشاوس الذين تعيشين علي فتاتهم وتطبلي لهم ليل نهار…هذه هي الوطنية عندك …مجرمين وميليشياويين وقتلة هم الوطنيين عندك …لاحول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل….

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