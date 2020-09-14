شحنات “خشب وأسمنت ” تُنعش الحركة بميناء بنغازي

رست سفينة نقل الحاويات “أس فريي” التابعة الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، في ميناء بنغازي البحري ، وكانت على متنها 203 حاويات بضائع وسلع متنوعة.

وقد استقبل الميناء سفينة نقل الأسمنت “ليندا ستار” التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيا التضامن للتوكيلات الملاحية، وكان على متنها 25,720 طنًا من الإسمنت المكيس، بالإضافة إلى السفينة “فروجدي 2” التابعة للوكيل الملاحي شركة الكناري للتوكيلات الملاحية وكان على متنها 470 ربطة من الخشب الصناعي.

واستقبل الميناء، خلال الأيام الماضية، السفينة “سيلفر سفن” وكان على متنها 1980 سيارة مستوردة من السوق الأوروبية؛ حيث سُمِح لها بالرسو صباح يوم الجمعة الماضي بعد اتخاذ كافة إجراءات الكشف والسلامة الطبية.

ووصلت سفينة نقل الخردة “جيمي برنس” إلى منطقة الرسو قادمة من ألبانيا تمهيدًا لشحن حمولتها من الخردة وسمح لها باتخاذ الإجراءات الفنية بعد تطبيق برتوكول الكشف الطبي على طاقمها بالكامل.

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