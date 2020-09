مقابل المساعدة في الإنتاج.. الوفاق تعرض على تركيا الاستحواذ على حصة أكبر من النفط الليبي

دعت حكومة

الوفاق غير المعتمدة الشركات التركية، إلى المساعدة في الإنتاج من خلال الاستحواذ

على حصة أكبر من احتياطيات النفط والغاز في البلاد.

وكشف رئيس مجلس

الأعمال التركي الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى

قرنفيل، أن شركات الطاقة التركية لم تتمكن من الحصول على الحصة اللازمة من

احتياطيات النفط والغاز في البلاد وينبغي أن تحصل على حصة أكبر.

وأشار قرنفيل،

إلى جمع 35 شركة تركية مع مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن اتفاق يتطلع إلى

التوقيع في المستقبل القريب، معربا عن أمله أن تكون المفاوضات التي بدأت مع

المؤسسة الوطنية للنفط بناءً على طلبهم بداية لعملية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة

اهتمام البلدين.

وأفاد قرنفيل،

بأنهم يخططون في الفترات المقبلة للتوقيع على اتفاق بشأن هذه المسألة، زاعما أن

هذا سيخلق ممرًا غير قابل للكسر بينهم وبين الوفاق.

وأضاف قرنفيل:

أنه “بمجرد انتهاء فيروس كورونا سيقوم وفد بزيارة طرابلس لمناقشة قضايا النفط

والغاز، مؤكدا أنه يجب أن يكون لهم نصيب في ليبيا من أجل دعم استثماراتهم في سفن

الحفر بليبيا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا قد بلغت

حوالي مليار دولار من يناير إلى أغسطس من هذا العام مع تأثير الوباء، مبينا أن

تكاليف استخراج الغاز والنفط في ليبيا أكثر ملائمة من دول أخرى في المنطقة، وأنهم

يتوقعون أن تتخذ الشركات التركية خطوات لاستخراج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا في

المستقبل.

وقال قرنفيل، إن

الخسارة الاقتصادية التي تكبدتها ليبيا بسبب الصراع لمدة 9 سنوات وصلت إلى مستوى

نصف تريليون دولار، وانخفض دخل النفط الليبي البالغ حوالي 90 مليار دولار إلى 20

في %، وكانت هناك أوقات لم يتمكنوا فيها من كسب أي دخل في هذا المجال.

/

