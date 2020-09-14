استكمال أعمال الصيانة بمستشفى الحوادث أبوسليم

شهد مستشفى «الحوادث ابوسليم» بطرابلس، أعمال صيانة وتجهيز شامل، تنفيذًا لخطة الوزارة بحكومة الوفاق الرامية لدعم القطاع الصحي العام.

واستكملت الوزارة، أعمال صيانة قسم الأشعة التشخيصية بمستشفى الحوادث أبوسليم والمتوقفة منذ عام 2007، كما جهزت القسم بأحدث الأجهزة الطبية، كما شملت مرحلة صيانة قسم الأشعة التشخيصية جميع الأعمال المدنية والكهربائية والتكييف وصيانة الغرف الخاصة بالأجهزة، وأعيد تغليف الجدران والأبواب بألواح من الرصاص لمنع تسرب الأشعة خارج الغرف، وتم تجهيز قسم الأشعة التشخيصية بعدد: 3 أجهزة تصوير مقطعي CT Scan، وأجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي MRI، وأجهزة تصوير بالأشعة X-RAY.