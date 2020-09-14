أوحيدة: الوضع المعيشي المزري ولّد إحباطًا كبيرًا لدى المواطن وأدّى لخروج الاحتجاجات السلمية 

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إنّ الوضع المعيشي المزري في أرجاء البلاد من غلاء ونقص في السيولة وانقطاع للكهرباء لفترات طويلة، وانسداد للأفق السياسي بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري في كلّ المؤسسات، قد ولّد إحباطًا كبيرًا لدى المواطنن ومن هنا كانت الاحتجاجات.

أوحيدة أشار في تصريحات لموقع “عربي21” القطري إلى أنّ المظاهرات بدأت في طرابلس ومصراتة، ثم انتقلت الآن إلى الشرق الليبي وكلّها لرفض الفساد لدى متصدّري المشهد الراهن.

وأضاف: “الاحتجاجات السلمية أمر جيد من أجل تصحيح المسار ومحاسبة الفاسدين وإسقاطهم، لكنّ الفوضى واستغلال بعض المتربصين لهذه التظاهرات جعل الكثيرين يستهجنون هذه التصرّفات، التي يجب أن يخضع مرتكبوها للمحاسبة أمام جهات الاختصاص”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية