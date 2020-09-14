مصر تتهم أنقرة بزعزعة أمن المنطقة من بوابة ليبيا

صرّح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بأن أنقرة تنتهج سياسات توسعية مزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت تصريحات “شكري” في مقابلة تلفزيونية أجراها مع فضائية “سي بي سي” المصرية، أمس الأحد، حيث علّق خلالها على تصريحات مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، التي كشف فيها عن تقارب “تركي- مصري”.

وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ترصد الأفعال التركية، مضيفاً أن السياسات التي تفعلها تركيا من خلال وجودها في ليبيا وسوريا والعراق بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط جميعها تشير إلى سياسات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وكان “شكري” قد سبق له التحذير مما وصفه بـ”الممارسات والتدخلات التركية السافرة” في العديد من الدول العربية، مؤكدًا أنها تمثل أهم التهديدات المُستجدة التي تواجه الأمن القومي العربي.

شكري

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