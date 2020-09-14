الإرهابي “الشريف” : الحل سياسي في ظل وجود حفتر يؤخر المعركة لوقت آخر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد آمر التسليح بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، الإرهابي خالد الشريف، ظهور أراء ليبية لبعض الأشخاص الذين شاركوا في نكبة فبراير 2011م، ترى الآن أن الحل العسكري لأزمة البلاد قد ثبت فشله، معتبرًا أنه لا وجود حل سياسي في ظل وجود خليفة حفتر.

الشريف تأسف، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، على من قال عنهم يحسبون أنفسهم على ما أسماها “الثورة”، بتصريحهم في الإعلام أن الحل العسكري في ليبيا ثبت فشله، من خلال ترديده كلام بعثة الأمم المتحدة ويبحث عن حل سياسي.

ووجه الإرهابي “الشريف” لهؤلاء الأشخاص عدة أسئلة، قائلًا “هل انتهى القذافي بحل سياسي؟، وهل منعت الكتائب التي هددت السلطة التشريعية في 2014م من تنفيذ تهديدها بالحل السياسي؟، وهل انهزم حفتر عن طرابلس والغرب الليبي بحل سياسي، وهل تحررت غريان وترهونة من سيطرة حفتر بحل سياسي؟.

وتابع “من يظن أن هناك حل سياسي في ظل وجود حفتر وتواصل الدعم له من عدة دول فهو يؤخر المعركة لوقت آخر، معتبرًا أن تكلفة المعركة وقتها ستكون أكبر وأشد من الأن، حسب تعبيره، منوهًا بأن هذا ما حدث سابقا بعد ما وصفها بـ “مسرحية الصخيرات”.

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