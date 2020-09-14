إعادة فرض حظر التجول في سرت

أكد رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة وباء كورونا بسرت على أحمد الزرقاء، أن اللجنة الطبية الاستشارية وبالتشاور مع اللجنة الرئيسية قرر إعادة فرض الحظر من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 7 صباحا.

وأعلن الزرقاء خلال مؤتمر صحفي، أن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس بسرت 39 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي قام فريق الرصد بأخذ عينات مسحية أنفية خاصة بالمختبر المرجعي بلغت 180 عينة، وأن عدد العينات للتحاليل السريعة التي قام به فريق الرصد والتقصي بسرت أكثر من 2250 تحليل سريع حتى الآن، بينما وصل حالات الشفاء إلى أكثر من 15 حالة.

وقال الزرقاء، أن حالات الوفاة بلغت حتى الآن 11 حالة وفاة مصابة بالفيروس بسرت، داعيا كافة المواطنين وسكان المدينة بضرورة احترام واتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من هدا الفيروس من خلال التباعد الاجتماعي.