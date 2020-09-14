المسماري: نتعهد بحماية المحتجّين لتفويت الفرصة أمام من يتسلّلون لإخراج التظاهرات عن مسارها

ليبيا – أكّد الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري تعهّد القوّات المسلّحة بحماية المحتجّين، وذلك لتفويت الفرصة أمام من يتسلّلون لحرف التظاهرات عن مسارها.

المسماري دعا خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الميليشيات والمرتزقة التي نهبت وعاثت فسادًا في ليبيا.

وأضاف أنّ القيادة العامّة للجيش تتابع كلّ هذه الأزمات المفتعلة وتؤكّد حقّ الشعب في التظاهر، مؤكّدًا على أنّ الجيش يقف بجانب الشعب حتى يحقّق مطالبه العادلة وحقوقه، وعلى رأسها الأمن بكافّة أشكاله.

كما أشار المسماري إلى أنّ الجيش يحضُّ المحتجّين على أن يتظاهروا في الساحات والميادين، شريطة أن يقوموا بذلك في وضح النهار حتى يتمّ تأمين المظاهرات بشكل جيّد.

وشدد على أنّ الالتزام بهذه الخطوات سيفوّت الفرصة على المخربين والمناوئين لقيام الدولة، وذلك عن طريق استغلال المظاهرات من أجل التدمير وسرقة الممتلكات العامّة والخاصّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية