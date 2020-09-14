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البدري: وضعنا شروطا لمجلس النواب وإن لم تُنفذ فاستقالتنا نافذة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية، عبدالسلام البدري، إن الحكومة وضعت شروطًا لمجلس النواب وإن لم تُنفذ فاستقالتها نافذة.

البدري أوضح ، في تصريح صحفية، أن الشروط تتضمن صرف ميزانيات للحكومة رسميًا، والالتزام بكافة تعليماتها واحترام قراراتها، مضيفاً أن رئيس المجلس عقيلة صالح، لم يعتمد أي قرار إلى حد الآن ولا يوجد رد بالخصوص.

ولا يزال القائمين على السلطة سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية يتمسكون بمناصبهم ولا يريدون المغادرة، رغم فشلهم في إدارة شؤون البلاد حتى أوصلوها إلى حافة الحاوية، الأمر الذي دفع الليبيين إلى الخروج في مظاهرات للتعبير عن غضبهم من إطالة أمد الفترة الانتقالية.

وفي السياق، أكدت مصادر دبلوماسية أن رئيس الحكومة عبدالله الثني وحكومته تقدموا باستقالتهم لرئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية بالخصوص.

وانتشرت وقائع الفساد بالمنطقة الشرقية حيث، وجهت المحامية حنان البرعصي، في السادس من سبتمبر الجاري، رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الأركان العامة لقوات الكرامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بالمنطقة الشرقية، عبد الرازق الناظوري، متسائلة عن حجم الاختلاسات ومصادر ثروته التي تضخمت وأصبحت بالمليارات دون سابق إنذار.

وطالب شباب بنغازي، على مدار خمسة أيام، بسقوط جميع الأجسام السياسية في ليبيا، لافتين إلى أنها عجزت عن خدمة المواطنين الليبيين، مُنددين بغياب المسؤولين ومؤسسات الدولة وتقاعسهم عن أداء دورهم، مطالبين أيضًا بعدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وقال عدد من الشباب الذين احتشدوا لإعلان غضبهم من سوء الأوضاع، في بيان مرئي، إنهم خرجوا تحقيقًا لطموح الشباب، وثأرًا للشهداء، ومن أجل المُطالبة بحقوقهم الطبيعية وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية التي سقط في سبيلها آلاف الشهداء، مؤكدين أنهم اعتادوا الخروج دومًا عندما يشعرون بالظلم.

وشهدت مدينة بنغازي، مظاهرات عارمة بجميع شوارعها، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية، حيث تم قطع الطرق وإغلاق الشوارع بإشعال النيران، وضجت المنطقة الشرقية بالهتافات المنددة بحكومات الوفاق والليبية .

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  • أنتم الان – في المنطقة الشرقية –
    هذه المواضيع لا تحتاج لنسون – باش يدافعوا على حكومتكم وقطاعات الدولة الي أصبحت مرتع الفاسدين والفاسدات – ومصدر لتمويل قطاعات خاصة راسمالية –
    حتى من المستشفيات العامة قاموا بتفكيك تجهيزاتها ونقلها لعيادات خاصة واستراحات وقصور –
    او أنكم مهتمين بالشءون العامة ومصلحة المواطن – ما يمونش موقفكم ضغيف –
    امام مجهودات قدموها وجهود وإصلاحات على مدى سنوات – لمناطق عديدة للاكتفاء الداتي والإصلاح التعليمي والتوجيه الاداري والامني – لتهريوا وتتركوها لحفنة ضالة تنمق الكلمات وتثمن الجهود الي هي في الاخر لمصلحة الوطنية بشكل عام ومصلحة البلديات – و جهات عميلة تريد وضع عليكم إعانات دولية ..!!!’
    راعوا شءون مناطقكم فقط وشئون المحاسبة القضائية بالتشريع الاسلامي يتم تفعيلها –
    تذكر قضية تسميم الأطفال فقط وستفهم .

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  • الشعب هو مصدر السلطات قبل نوابه
    يجب على اى نواب محترمين ان يصدروا بيان يعلنوا فيه باسم الشعب واستجابة لثورته فى 23 اغسطس وبعد استقالة الحكومة المؤقتة تسليم السلطة للقضاء ليحكم بالقانون لتجنب اى مؤامرة دولية وراءها قطرائيل ورشاويها لضعاف النفوس الامميين

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  • الى الاخوانى الحقير بتاع الامن الوبائى الا تستحى انظر حولك تجد نفايات ارعابية سورية واحتلال تركى ومهربى بشر ووقود وفساد على ونهب مصرف ليبيا المركزى ونقله لتركيا انتم فين والمنطقة الشرقية فين على الاقل لا يوجد بها احتلال تركى ولانفايات ارهابية حيث الزلمة السورى يستطيع ان ينيك امك او اختك او زوجتك دون ان يحاسبه احد اتفوووه عليك اخوانى حقير ماركة صراصير

    رد